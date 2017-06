De fleste af os vil gerne have en sund hverdag, og vi ved godt at nok søvn, motion og sund kost er den bedste løsning, men hvordan får vi nemt proppet lidt ekstra sundhed ind i den travle hverdag uden at stresse over det?

Her får du vores top 5 tips til en sundere livsstil:

Planlæg din træning

Lav en aftale med dig selv og gerne en veninde om at fx mandage, onsdag og lørdage er jeres træningsdage, hvor I prioriter jer selv og træningen. Prøv gerne nye hold eller sportsgrene, så det ikke bliver for kedeligt i længden. Når du har en fast aftale om at du skal træne på bestemte dage, så er det svære at finde på holdbare undskyldninger for ikke at få det gjort. Sæt det i system, ligesom du gør meget andet i din hverdag. Har du ikke tid til at komme ud af døren, så invester i en træningsmåtte og lav øvelserne på stuegulvet mens lasagnen er i ovnen eller mens ungerne er puttet. De findes et hav af (ofte gratis) træningsvideoer, du kan følge og så er der ingen undskyldning for at give op. Ofte kræver det ikke mere end 20-30 min. og så er samvittigheden i top bagefter, plus du får det godt af træning.

Bevæg dig i dagligdagen

Tag trappen, stå af bussen et stop før normalt, stå op ved din kontorplads, tag cyklen ned at handle og vælg kaffeautomaten længst væk. Lav armbøjninger eller planke, mens du venter på at tevandet koger. Langt de færreste af os når op på de anbefalede 10.000 skridt om dagen, men der skal kun små ændringer til, før du får mere bevægelse ind i din hverdag. Et tip kan også være at have en træningselastik ved din arbejdsplads og gøre det til en vane at lave et par øvelser hver dag lige inden du går til frokost. Det kan være med til at give dig en bedre holdning og mindske skulder- og rygproblemer.

Planlæg dine måltider

Spring ikke måltider over, hvis du kan undgå det. Du taber dig ikke ved at sulte dig og din krop bliver bare træt og ukoncentreret. Vælg i stedet for sunde måltider og vær forberedt på den lille sult med skårne grøntsager, forskellige sunde dips så som tzasiki, humus, hytteost samt lidt sundt fedt fra forskellige nødder. Sørg for at spise så mange rå grøntsager som muligt. De er sprængfyldte med vitaminer og mineraler og mætter uden at tilføje din krop en masse unødige kalorier. Aftal også med dig selv at spise sundt i dag. Når du har lavet en aftale med dig selv, så er det nemmere ikke lige at falde i og spise noget usundt.

Vælg kvalitet frem for kvantitet

Når du engang imellem har lyst til noget lækkert, så vælg lidt med godt. En god mørk chokolade vil mætte dine sanser hurtigere end en billig plade lys chokolade. Køb en luksusflødeboller i stedet for at fylde en hel pose med bland-selv-slik. Eller vælg ét stykke lækkert hjemmebagt kage af gode råvarer i stedet for en hel pose slik. Og husk at slik og kager ikke skal spises hver dag, men til specielle lejligheder og i weekenden. Så længe du ikke går over bord og spiser lige hvad du har lyst til både fredag, lørdag og sønda, for så går de sunde ligesom af det.

Hav skærmfri tid – især før natten

Søvnen er noget af det allervigtigste for en sund livsstil, så prioriter den! Gå helst i seng på samme tid hver dag og sørg for at få mellem 7-8 timers søvn. Manglen på søvn kan have effekt på din appetit i negativ retning. Læg mobil og tablets fra dig før sengetid. Det blå skær fra skærmen påvirker nemlig søvnen i en negativ retning.

Mange drikker også for meget vin, så sørg for at holde det på et minimum.