Spaghetti/pasta

Ingredienser

vand

100-150 g spaghetti eller anden pasta

salt

Fremgangsmåde

Ca. 2 liter vand med 1-2 tsk. salt bringes i kog. En mængde spaghetti svarende til det, man kan have mellem pege- og tommelfinger (hold fingrene, så de danner en cirkel med diameter ca. 2,5 cm, evt. lidt mindre) kommes i vandet og koger, til man synes, det er passende (10-15 min.) Hvis man ikke vil knække spaghettien, og den ikke kan være i gryden, holder man det i hånden og stikker enderne ned i det kogende vand. I løbet af ca. 1/2 minut bøjer stængerne, og man kan skubbe hele mængden ned i gryden uden at stængerne knækker. Det er vigtigt at røre rundt i de første 2 min. af kogetiden, hvis man ikke vil have, at spaghettien koger sammen til ‘bånd’. Resten af tiden behøver man stort set ikke at røre.

Hvis det er rigtigt, skal pasta være ‘al dente’, dvs. med hård kerne. Det svarer til en kogetid på ca. 10 min. Jeg foretrækker den imidlertid udkogt, og det tager 15-20 min.