Smid det ikke ud – sådan bruger du frugt og grønt uden at smide ud

Alt for ofte smider vi mad ud. Nogle gange er det simpelthen løbet helt løbsk for os, så den broccoli, vi købte i sidste – eller var det forrige – uge, er blevet for gammel, og vi bliver nødt til at smide den ud. Madspild er et centralt tema i mange debatter om mad i dag i Danmark. Bevægelsen Stop Spild Af Mad er vokset eksponentielt, og flere førende supermarkeder er begyndt at indrette sig anderledes for at undgå madspild – for eksempel kan man mange steder købe varer, som er tæt på sidste salgsdato, til en nedsat pris, eller man kan købe brød- og kødpakker, der passer bedre til enkeltpersoner, så vi, der bor alene, ikke må ende med at smide noget af det ud. Men det er ikke kun supermarkederne, der er først fremme – flere buffetrestauranter og bagerier er nu også begyndt at sælge ud af deres rester efter lukketid gennem en moderne app.

Alle disse initiativer er fantastiske, og der er meget, som vores leverandører af mad kan gøre i kampen mod madspild. Men der er også rigtig meget, som vi som forbrugere har at skulle have sagt. Vi smider nemlig stadig rigtig meget ud – især af grøntsager og frugter – og det hele handler om at lægge dine gamle vaner om. Og det tager ikke så lang tid – og det er langtfra så svært – som du måske går og tror. Her får du en stribe tips for at sikre, at ganske udmærkede grøntsager og frugter ender i skraldespanden.

Fryseren

De fleste frugter og grøntsager kan komme i fryseren. Hvis du har nogle rester tilbage fra nogle grøntsager eller frugter, du har brugt i din madlavning, og som du ikke regner med at få brugt igen foreløbigt, så put dem i fryseren! Og når du så har lyst til suppe eller wok, så tager du dem op igen – og så går det ikke stærkt, før du får en lækker suppe, som ikke bærer præg af at være restemad.

Skræller

Når vi skræller frugter og grøntsager, tænker vi som regel, at skrællen er et affaldsprodukt. Men det passer jo ikke så godt med et andet udbredt stykke viden: Alt det sunde sidder i skrællen. Hvordan passer de to ting lige sammen? Der er mange anvendelsesmuligheder for skrællen i frugter og grøntsager. Når du skræller kartofler og gulerødder, kunne du jo eventuelt gemme skrællerne, give dem lidt olie og krydderier og så smække dem i ovnen, til de bliver til rodfrugtschips – næsten lige så gyldne og sprøde som dem, du køber i butikken. Det vigtigste er, at du husker at vaske kartoflerne og gulerødderne grundigt inden brug, så alle jordrester kommer af. Og hvis du bruger økologiske varer, mindsker du risikoen for at indtage rester af sprøjtegifte. Men der er et hav af andre skræller, du kan bruge. For eksempel er der kiwiskrællen, som – selvom den er lodden, brun og behåret – er fuld af sunde og nærende antioxidanter. Du kan også bruge citronskrællen, fra en økologisk citron, til at sylte den og bruge den som snack, kagepynt eller i en marmelade. Og til sidst er der ingefærskræller, som du også kan bruge, hvis du igen skrubber dem grundigt – de kunne blive tilsat en god kop te med honning og citron, eller du kunne putte dem i din saftpresser sammen med nogle appelsiner og æbler og lave en lækker juice.