Friturestegte løgringe i øl-dej

4-6 pers.

Ingredienser

4 store hvide løg eller rødløg

vegetabilsk olie til friturestegning

hakket purløg til pynt

Dej:

1 æg, hvide og blomme delt

1 spsk. olivenolie

1 dl lys øl

65 g mel

salt, peber

Aïoli:

2 æggeblommer

2-4 fed knust hvidløg

½ tsk. salt

½ spsk. hvidvinseddike

3 dl olivenolie

friskkværnet peber

Fremgangsmåde

Skær løgene i 5 mm. tykke skiver og tryk ringene ud. Gem de større ringe og anvend resten til andet brug.

Pisk æggeblomme, olie, øl og mel sammen og drys med salt og peber. Æggehviden piskes stiv og vendes derefter i dejen, indtil dejen er jævn. Opvarm 5 cm. vegetabilsk olie i en høj pande, indtil olien når 180-190 grader. Dyp løgringene, nogle få ad gangen, i dejen og frituresteg dem derefter i olien i 1-2 minutter, indtil de er gyldne. Tag løgringene op med en hulske og lad dem dryppe af på køkkenrulle.

Server dem varme med aïoli til:

Bland alle ingredienserne med undtagelse af olien i en blender eller foodprocessor og drys med peber. Mens motoren kører, tilsættes olien lidt efter lidt, indtil aïolien er tyk og bleg. Tilsæt evt. en smule kogt vand, hvis aïolien bliver for tyk. Smag til med krydderier.

Vend aïolien over i en skål, dæk skålen til og stil den i køleskabet indtil brug. Den kan holde sig 3 dage i køleskab. Imens kan du tage et kik forbi Thisbooknext og fordrive tiden.

Se også her: Anymore