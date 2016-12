Spareribs i ovn

4 pers.

Ingredienser

1-1½ kg. kødfulde spareribs

smør eller olie

salt, friskkværnet peber

2 løg

2 fed hvidløg

1 dl tomatpure

2 dl bouillon

1 citron

1 tsk. tabasco

2 tsk. flydende honning

½ tsk. stødt ingefær

2 tsk. mild paprika

rosmarinkviste

Fremgangsmåde

Læg de udskårne spareribs i et enkeltlag i bradepanden med lidt smør eller olie og brun dem i den forvarmede ovn ved 250 grader på begge sider. Dæmp varmen til 175-180 grader og drys med salt og friskkværnet peber.

Giv hakkede løg, knust hvidløg, tomatpure, bouillon, citronsaft og tabasco et opkog og smag saucen til med ingefær, honning, paprika og lidt salt. Bred saucen ud over kødet. Steg i 1-1½ time til kødet er mørt og vend dem af og til.