Sprøde, friske sommerruller med 2 slags dip

18 stk.

Ingredienser

18 stykker rispapir

Fyld:

1 salathoved evt. romaine

1 lille bdt. frisk mynte

1 lille bdt. frisk koriander (eller bredbladet persille

2 gulerødder

½ agurk

Jordnøddedip:

1 dl ristede peanuts

1 frisk, rød chili

2 fed hvidløg

2 tsk. jordnøddeolie (eller rapsolie)

2 spsk. peanutbutter

1 spsk. hoisinsauce

1 tsk. sukker

½ dl vand

1 lille dåse kokosmælk (165 ml)

Limedip:

2 friske, røde chili

2 fed hvidløg

½ dl limesaft

½ dl fishsauce

3 spsk. sukker

1 dl vand

Fremgangsmåde

Sommerruller:

Skyl salat og krydderurter.

Skær gulerod og agurk i tynde strimler, ca. 5-6 cm. lange.

Dyp et stykke rispapir i kodlt vand i en skål, til papiret kan bøjes, men det må ikke være for udblødt!!

Læg det våde rispapir på bordet. Læg en lille bunke grønsagsfyld på midten, så det stikker lidt ud over kanten.

Fold rispapiret på midten, så det dækker det meste af fyldet og rul så rispapiret omkring fyldet fra den ene side mod den anden. Server med de 2 slags dip – giv evt. hver person sine egne små skåle til at dyppe i.

Jordnøddedip:

Hak peanuts groft.

Hak chili og hvidløg fint. Varm olien og svits hurtigt chili og hvidløg i ca. 1 minut, hvidløg må ikke tage farve.

Tilsæt hakkede peanuts, peanutbutter, hoisinsauce, sukker, vand og kokosmælk. Lad det småkoge i 10 minutter og hæld det så op i skåle. Lad det køle helt af.

Limedip:

Hak hvidløg og chili fint. Bland alle ingredienserne i en skål og lad det trække i 15 minutter inden det skal serveres. Rør i det af og til, så sukkeret opløses.