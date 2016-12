solsikkeboller

10 stk.

Ingredienser

25 g gær

2½ dl lunkent vand

3 dl havregryn

1 tsk. groft salt

1 spsk. sukker

½ dl olie (gerne solsikke- eller rapsolie)

1 æg

1 dl solsikkekerner (eller andre kerner)

5-6 dl mel

Fremgangsmåde

Rør gæren ud i vandet, rør havregryn i. Kom salt, sukker, olie, æg og kerner i. Ælt melet i lidt ad gangen. Dejen skal være ret blød, så tilsæt ikke hele mel mængden på en gang. Lad dejen hæve tildækket et lunt sted i ca. 1 time elller natten over i køleskab.

Tag dejen ud på bordet og form til boller. Sæt dem på en plade og lad dem efterhæve i ½ time. Bollerne pensles med æg og drysses med kerner, havregryn eller mel. Bag dem på næstnederste rille ved 200 grader i ca. 15 minutter.

Lad dem køle af på en rist