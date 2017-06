Personlig og unik indretning af soveværelset

Vil du gerne opnå et personligt værelse, der er indrettet så det passer perfekt til dig og dine behov? I denne artikel kan du læse om hvad man skal være særligt opmærksom på, hvis man ønsker at indrette soveværelset med sin egen personlige stil.

Glem hvad der er på mode

I soveværelset skal man kunne trives og lade op til fremtidens oplevelser, så det er vigtig at det passer helt perfekt til dine behov. Pas på med ikke at vælge en indretning, der er bundet op på modebegrebet og bestemte stildogmer. Gå efter det, der passer til dig, og prøv ikke at lade dig påvirke for meget af det der er på mode lige nu.

Billedvægge

Den nemmeste måde at gøre rummet personligt på er at hænge billeder op på væggen af dine venner og familie. Du kan skabe endnu mere personlighed, samt vise en slags humor, ved at hænge dine billeder løst og skævt. Hvis du godt kan lide denne lidt skæve og knap så perfekte stil kan du med fordel bruge dine børns fine værker, eller vælge mange forskellige typer rammer – dette skaber et super flot og skødesløst look. Hvis du gerne vil have en lidt mere stilfuld billedvæg kan du også hænge flotte plakater med citater eller motiver op. Fra hjemmesiden wespeakposters.dk kan du købe nogle fine og billige plakater, hvor du med sikkerhed kan finde noget, der falder i din smag.

Genbrug og arvestykker

Når man skal indrette et rum kan man nemt blive fristet til at købe alt fra nyt, og forsøge at efterligne et stilfuldt soveværelse, man har forelsket sig i fra et modemagasin. Men hvis du søger en personlig stil, skal du så vidt muligt lade være med at gøre dette. Brug bøde nyt og brugt, da det er i dette miks, at den personlige stil træder frem. Stil også gerne nips frem fra forskellige rejser. Der er nemlig noget skønt og hyggeligt ved at have ting, der rummer en historie, og som betyder noget for dig og/eller dine samlevende. Nogle af de hyggeligste hjem jeg har været i har haft flotte detaljer fundet i genbrug, såsom vinkasser, antikke lamper eller et smukt sminkebord. Det er netop de ting der gør, at hjemmet stikker ud fra andre, og at man får en oplevelse af at træde ind i et unikt og personligt hjem.

Ryd op!

Lige meget hvor flotte dine møbler er, hvor meget fint pynt du har fundet eller hvor smuk din billedvæg er sat op, så nytter det intet, hvis hele dit gulv flyder med rod. Læg ting på plads, når du har brugt dem, og sørg for at rydde op løbende. På den måde lægger rummet op til afslapning og ro, hvilket er præcis det man oftest har brug for i et soveværelse.