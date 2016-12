Kost og sundhed

Vores kost indeholder tre energigivende stoffer (alkohol ikke medregnet): protein, kulhydrat og fedt. Forholdet mellem disse, for at få tilført tilpas blanding af brændstof og byggematerialer, bør ca. være:

Protein ca. 10-15%

Kulhydrat ca. 55-60%

Fedt – helst mindre end 30%

For hvert gram protein og kulhydrat får kroppen 17kJ. For hvert gram protein får kroppen 38kJ.

En voksen mand behøver ca. 12000 kJ om dagen mens en kvinde bør have ca. 9000 kJ pr. dag, alt afhængig af aktivitetsniveau. Tour-De-France ryttere behøver f.eks. mere end 30000 kJ pr. dag.

Energiniveauet falder med alderen, man bliver mindre fysisk aktiv, men kroppen bruger også mindre energi på vedligeholdelse. Energibehovet påvirkes også af en masse personlige faktorer som motion, vægt, stofskifte, søvn, usunde vaner som rygning og alkohol. Det totale energibehov dækker både over kroppens behov for brændstof til energiproduktion, og for byggematerialer til vækst og vedligeholdelse.

Protein

Protein kommer hovedsageligt fra kød, æg, og er cellernes vigtigste byggemateriale. Proteiner er opbygget af lange kæder af aminosyrer. Der findes i alt 20 forskellige aminosyrer som alle er opbygget efter den samme skabelon: et centralt kulstofatom, en aminogruppe (-NH2) og en syregruppe (-COOH) bundet til. Desuden et radikal som variere og udgør forskellen mellem de 20 aminosyrer. Ved fordøjelsen bliver proteiner skåret ned til frie stykker aminosyrer som transporteres gennem tarmvæggen over i blodet. Aminosyrerne bruges så til opbygning af cellernes egne proteiner.

Fleste aminosyrer går til opgygning af forskellige vævsproteiner som muskelprotein, hår, negle og hud. En anden vigtig type protein er enzymer, som bruges af cellen til at øge hastigheden af de kemiske processer. Proteinbehovet er ca. 1g per kg per dag (1g × kg-1 × dag-1).

