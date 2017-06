Hvor mange kalorier er der i vin?

Undrer du dig over, hvor mange kalorier der findes i vin og om det overhovedet er det, der gør dig tyk. Vin kan også have sundhedsmæssige fordele og ulemper. Læs med og find ud af det.

Vin er nok en af de drikke, som man kan drikke til enhver lejlighed. Til maden, til fødselsdagen, til daten, til filmhyggen m.m. Det er nok et must-have i de fleste hjem. Dog indeholder vin faktisk en masse kalorier. Vin har dog også en positiv virkning på kroppen, hvis det indtages i moderate mængder.

Kalorier i vin

Først og fremmest er der forskel på kalorier i henholdsvis rødvin, hvidvin, champagne og rosévin.

Kalorier i champagne ligger på 84 kcal i 1 glas champange, som er omtrent de 11 cl (110 g)

Kalorier i hvidvin er faktisk højere og ligger på 119 kcal i 1 glas hvidvin, som er omtrent de 15 cl (150 g). Og rødvin indeholder flere kalorier. Kalorier i rødvin ligger på 131 kcal i 1 glas rødvin, som svarer til 18 cl (180 g).

Rosévin er også gået hen og blevet populært grundet farven. Kalorier i rosévin ligger på 73 kcal i 1 glas, som er omtrent de 10 cl (100 g)

Sammenligner vi dette med fastfood, vil det sige, at du spiser en kvart cheeseburger. Drikker du så 4 glas, svarer det til en hel cheeseburger. Ifølge forskning siges det, at fedtet fra vin sætter sig på sidebenene, når det indtages med fed mad.

Forbrænding:

For at forbrænde de 200 kcal, skal du enten cykle i 20 minutter i et moderat tempo. Eller så kan du gå en tur i omkring de 20 minutter også. Du kan sjippe i 10 minutter eller løbe en tur i 10 minutter også. Rengøring, dans og havearbejde tæller også som motion og omkring 40 minutter af dette kan forbrænde de 200 kcal.

Sundhedsmæssige forskning:

Ifølge ny forskning siges det at hjerte-kar-systemet og lungerne nyder godt af vinens antioxidanter og plantestoffer. Forskningen er kommet frem til, at selve alkoholen påvirker kroppen positivt i små mængder. Dog skal du holde dig fra mere end 5 genstande som kvinde og 10 som mand. Kvinder har nemlig mindre dehydrogenase i kroppen, som er det enzym, der nedbryder alkoholen i kroppen.

En lidt alvorligere del af forskningen, er at leveren nedbryder alkoholen. Derfor må nedbrydningen af andre stoffer vente før alkoholen nedbrydes. Dette varierer fra person til person og kan tage fra enten 8-48 timer.

Ulemper og fordele ved rød- og hvidvin:

Rødvin:

Fordele: Rødvin indeholder polyfenoler og antioxidanter, som beskytter mod hjerekarsygdomme og visse kræftformer. Der er desuden også jern i rødvin.

Ulempe: Et stof kaldet phenylethylamin, som produceres under fremstillingen af rødvin kan udløse migræne.

Hvidvin:

Fordele: Der findes også polyfenoler og antioxidanter i hvidvin, dog er det en anden slags end dem i rødvin. I hvidvin siges det, at det kan have en positiv virkning på lungefunktionen.

Ulempe: En konkret ulempe, er at vin feder ligeså meget som slik og kalorierne er ikke til at undgå.

Comments

comments