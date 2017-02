Gør udseende en forskel?

Skønheden forsvinder med tiden. Det er kun det indre, som tæller. Denne gamle sang bliver sunget igen og igen, men er der virkelige noget om snakken længere? Internettet og de sociale medier, hvor man for alvor kan få lov at udstille sig selv på alle tænkelige måder og til tider nærmest utænkelige måder, gør at vi går mere og mere op i udseende og fremtoning end vi hidtil har gjort. Vi ønsker at se godt ud. På Tv ser vi glimt at den luksuriøse tøjstil, hvor stilen står skarp og udseende er helt i top, som vi til daglig drømmer om.

Det kan dog være utroligt svært i en travl hverdag med job, venner og familie, samtidig at sikre gå alt for meget op i skønhed og personlig pleje for netop at få tøjstilen vi ser og misunder. Selv misunder jeg den traditionelle tøjstil som også bliver båret meget af mænd på første klasse. Det stilrene look, hvori det bliver lagt for meget vægt på prægende farver eller ekstravagante design. Et jakkesæt og et par pæne sko kan i langt de fleste tilfælde sikre et stilfuldt sæt, som kan få selv stjernerne til at være misundelige. Hvilken jakke og par busker som man vælger har selvfølgeligt også meget at sige. Det er vigtig at vælge et jakkesæt ud fra pasformen på sættet og din egen kropsfigur. Derfor er det bedste råd at tage forbi en forretning, som specialisere sig i jakkesæt. Med henblik på sko er det en lettere opgave at finde et par traditionelle og stilfulde sko. Alberto Fasciani laver nogle særdeles flotte sko, som netop bærer det traditionelle look. Det fremgår tydeligt af skoen er der blevet kræset om detaljerne. Hemmeligheden bag findes i sko producentens historie. Virksomheden blev grund lagt tilbage i 1950 i Italien. Derfra kommer det smukke og elegante håndværk, som bedst beskriver deres sko og støvler. Virksomheder, som denne, med rødderne solidt plantet i fortidens traditioner og nutidens mode levere gang på gang den rette stil til enhver anledning.

Når der ikke skal stadses op til en formel eller festlig anledning er det vigtig at sikre sig en god ”Casual” eller afslappet/hverdagsstil. Til hverdag kan et jakkesæt sagtens være i overkanten. Der skal tages bedre forbehold med jakkesæt på i modsætning til en Polo og et par jeans. I den travle hverdag kan det være en befrielse ikke at skulle bekymre sig om skjorten krøller eller om slipset sidder rigtig. Til hverdag kan mærke såsom G-Star give det rette look. Dette kan ses på verdensplan. G-star er den suveræne markedsleder på jeans marked. Mærket har eksisteret i 3 årtier og har formået at følge med på den hotteste mode siden 90’erne. G-star forstår at skille sig ud på er meget homogent marked. Din stil fremstår meget individuel og unik med bukser fra deres kollektioner.