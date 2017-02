Gaver til kæresten du aldrig går fejl af

Det kan være svært det med at skulle give gaver. Det skal være personligt, noget helt særligt og også gerne passe ind i gavebudgettet. Vi vil gerne ramme plet med gaven i første hug, så den ikke skal byttes hverken på grund af en forkert størrelse, farve eller fordi den ikke falder i modtagerens smag. Alle har nok prøvet at give en gave, som på den ene eller anden måde ikke var den helt store succes at dømme på modtagerens ansigtsudtryk eller kropssprog efter udpakningen. Men inden det overhovedet kommer der til så skal der tænkes kreativt og findes på hvad der skal være inde bag gavepapiret. Det er nemt, hvis der forefindes en ønskeseddel men nogle gange kan det også være lækkert med en overraskelse. Det er som regel overraskelserne vi husker bedst. Her får du nogle idéer til gaver, som du aldrig går helt fejl af, når du skal ud og købe gaver til hende din udkårne.

Smykker

Smykker har altid været og vil altid være et hit. Smykker er en lille kærlighedserklæring, som vil minde hende om dig, når hun bærer smykket, lige meget om det er et par funklende øreringe, et stilfuldt armbånd eller en halskæde af de fineste perler. Der findes smykker til enhver smag og til enhver pengepung.

Spa ophold

Hvis du er tilhænger af ikke at give materielle gaver, så kunne et spa ophold måske være sagen. De fleste kvinder elsker den forkælelse der ligger i at læne sig tilbage og blot lade det varme vand omslutte sig uden at skulle tænke på børn, at lave aftensmad eller gøre rent. Hun vil elske dig for denne oplevelse af mange grunde, men særligt fordi den byder på kvalitetstid for blot dig og hende.

Blomster

Blomster som gave går aldrig af mode, og vi kender alle reklamen der slår for, at vi skal ”sig det med blomster”. Og der er noget om det. For kvinder elsker at modtage blomster. Det er tanken bag der tæller og nydelsen for øjet, når hun efterfølgende kan beundre blomsterne, hver gang hun går forbi dem.

Rejser

Rejser kan nemt komme til at ligge i den dyre ende af skalaen, men afhængig af din kreativitet kan det gøres uden at koste det hvide ud af øjnene. Der findes mange billige flybilletter på nettet, eller bilen kan pakkes. Og særligt en rejse er noget hun aldrig vil glemme dig for samt give minder for altid.

Tasker

Man siger, at kvinder ikke kan få for mange sko. Måske det er rigtigt men faktum er, at det er utroligt svært at købe sko til andre, forbi pasformen er alfa og omega og varierer utroligt meget. Til gengæld kan de fleste kvinder heller ikke få tasker nok. Tasker findes i et vælg af designs, mærker og typer og der findes ikke en eneste kvinder, der ikke bruger en taske, så det er bare med at finde den helt rigtige.