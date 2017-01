Gaveideer til mænd – Sådan finder du den rigtige gave til ham!

Det kan være næsten umuligt at købe en gave til den moderne mand, men der er stadigvæk ting mænd altid vil blive glade for. Selvom man ofte siger at det er tanken der tæller, vil man altid helst gerne give en god gave. Hvis han er vant til at få køkkenredskaber og nips, vil disse gaver komme som en glædelig overraskelse for ham.

Undertøj er stadig et hit

Herrernes undertøj har i mange år i høj grad været overskygget af kvindernes, men i de senere år har herrerne fået et stærkt comeback, hvor især boxershorts til mænd er blevet populære. Boxershorts er underspillede og passer ind i alle mænds garderober. Boxershorts kommer fra 1940’erne, var boxere havde brug for et par behagelige shorts de nemt kunne bevæge sig rundt i ringen i. Denne frihed og komfort boxerne mente disse benklæder havde, har gjort boxershorts synonym med boxing op til den dag i dag.

Men der gik ikke lang tid før disse små shorts blev kendte verden over, for deres behagelige og praktiske egenskaber. I dag er boxershorts nok mere kendt end sporten selv, og noget alle mænd vil blive glad for at få.

Værktøj er en sikker vinder

Der er en grund til det er lidt af et kliche at give mænd værktøj, det er fordi det er noget de bliver rigtig glade for! Det vigtigste ved denne gave er nok faktisk tanken, for når du giver værktøj til en mand, viser du ikke bare du kender til hans interesser, men også at du viser tillid og respekt for hans evner. Dette kan især betyde meget for en mand hvis gaven så kommer fra kvinden i hans liv.

Ure går aldrig af mode

Urene har gået igennem mange op og nedture de seneste årtier, og siden opfindelsen af smartphonen vil mange måske tro de er overflødige, men her tager man i høj grad fejl. Især for mænd er uret i de seneste år blevet et stilikon, der stråler af god smag. Det er ikke unormalt for mænd at have flere ure de går med, der passer til de forskellige sæt tøj, så det er altid en positiv overraskelse at få et nyt ur. Oven i dette er uret noget der apperellere bred til mange mænd, ikke kun dem der gå meget op i udseende og stil, men også den almindelige mand der gerne vil have noget pænt til armen.

Hvis du tror at du nu skal ned til en dyr urmager og bruge flere tusinde kroner på et ur, må du tro om igen. Det er nemlig blevet meget billigere og nemmere at købe smarte ure på nettet, du finder både smarte og moderigtige ure der nemt slår de gamle urmageres priser.

Oplevelse er det nye sort

Tror det eller ej, mænd kan godt lide at blive kælet lidt for. Mænd er vant til at være drivkraften og selv tage initiativ før der sker noget, det kender man nok for de fleste parforhold. Så for ham vil det blive en glædelig overraskelse hvis du tager initiativ. Så hvis du ikke føler for at give ham noget materielt, hvorfor så ikke bare for en gangs skyld invitere ham ud?