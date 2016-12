Sprødstegt berberie andebryst i honning-chili marinade (4 Pers.)

Ingredienser

2 stk. berberie andebryst

2 spsk. akaciehonning

3 spsk. soja

2 fed hvidløg

saft fra 1 citron

1 spsk. hakket rød chili

salt

olie

1 lille løg

1 fed hvidløg

1 tsk. karry

300 g mini majs

1 spsk. citronsaft

40 g lyse rosiner

50 g smør

3 spsk. hakket persille

salt

peber og sukker

250 g jasminris

Fremgangsmåde

Rids andebrystet på skindsiden. Bland honning, soja, hakket hvidløg, citronsaft, chili og lidt salt sammen og gnid det godt ind i andebrystet. Hæld resten af marinaden over og lad det marinere i mindst 2 timer (gerne natten over).

Tør andebrystet godt af med køkkenrulle. Gem marinaden. Læg brystet med skindsiden på en kold pande. Varm panden langsomt op til brystet mister en del af fedtet og bliver gyldent.

Vend brystet og steg det i 13-15 min. – til brystet er rosa. Lad det hvile før udskæring.

Hæld det meste af fedtet fra panden og kog af med resten af marinaden. Hæld det over brystet efter udskæring.

Kom lidt olie i en gryde, svits hakket løg og hakket hvidløg sammen med karry. Kom minimajs i sammen med 1 dl vand, citronsaft, rosiner, salt og peber. Kog i 4-5 min.

Tag majsene af varmen, og tilsæt smørret i små klumper og pisk. Kom persille i og smag til med salt og sukker.

Skær andebrystet i skiver og server det sammen med majs og kogte jasmin ris.

Tip!

Rød chili kan udelades.

Velbekomme.