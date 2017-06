Backhouse, den Californiske drøm

I 1994 købte Roy og Rachael Cecchetti en hektar land i Sonoma Valley, og der startede Backhouse Winery. Beliggende på det land de købte var der et gammelt baghus placeret ved siden af et stort piletræ og en lille fin dam. Da de undersøgte grunden fandt de ud af at det gamle baghus havde været hjem for vinavlere, forfattere og kunstnere der nød naturens ro. Backhouse vine blev således lavet for at at vække disse minder til live. Det er historien om Backhouse.

Backhouse Winery er i USA beliggende i Californien, nærmere i Sacramento Delta og Central Coast vindyrkningsdistrikt.

Der er et godt og idéelt klima i disse vindistrikter, både mht. vejr og jord. Manden og kvinden bag Backhouse vinlavningen eller produktionen om man man vil, er Mark Rasmussen og Kryss Speegle.

Mark Rasmussen har 35 års erfaring med vin og produktion af vin. Han er en mand der har arbejdet med flere facetter af vin og opnået flere spændende ting i sin branche og karriere.

Kryss Speegle er både vinproducent, samt ønolog. En ønolog er en vinmager, der er universitetsuddannet i lige netop ønologi. Ønologi er videnskaben om vin, der bliver praktiseret af netop en ønolog. (flyttet herop, da det ikke gav mere mening)

De fleste moderne vinhuse benytter i dag en ønolog, enten fastansat alt afhængig af størrelsen af vinhuset, eller som konsulent. En ønolog kan i dag blive benyttet til vinfremstillingen, altså vinifikation, og også resten af processen. Alt fra valg af marker, blanding af druer og ? . Ja, så fik du også lige lidt vinnørderi med der, men det er også derfor vi er her. Men nu tilbage til Backhouse igen.

Backhouse Winery producerer flere forskellige slags vine

* Cabernet Sauvignon

* Chardonnay

* Merlot

* Pinot Grigio

* Pinot Noir

Deres vine bliver produceret i forskellige nærliggende vindistrikter, så der er ikke langt mellem vinmarkerne, på denne måde kan der holdes øje med kvaliteten på bedst mulig vis.

Backhouse wine har igennem årenes løb fået en del gode anmærkninger. Vinmærket har blandt andet fået ”Best Buy” altså bedste køb af det anerkendte og internationale vinmagasin Wine Enthusiast Magazine. Backhouse har også fået adskillige andre positive anmeldelser. Nogle af deres produkter har samtidig fået forskellige priser, men det er selvfølgelig ikke bare idyl alt sammen. Det er ikke alle deres vine der bliver lovprist (overdrivelse fremmer forståelse nu). Deres vine er også at finde i midten af karakterskalaen, så det skal ikke forstås som om at Backhouse kun laver fantastiske vine, men de har en vis kvalitet, og et højt bundniveau, hvilket er grunden til deres gode omtale.

Du behøver selvfølgelig ikke at tage mit ord for det, du er velkommen til at prøve selv og se hvad du synes. Enjoy.

Opskrift er lavet i samarbejde med Justsocks.dk, som har billige strømper